Gazzetta - Il Napoli ha scelto Moueffek per sostituire Hysaj! Due nomi si contendono invece l'out sinistro

Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli ha scelto Moueffek per sostituire Elseid Hysaj. Il nome del difensore in forza al Saint-Etienne è stato lanciato in esclusiva dalla nostra redazione qualche settimana fa.

Moueffek

Napoli-Moueffek: la situazione

Il quotidiano scrive: "La pressoché certa uscita dell’esterno albanese Elseid Hysaj impone l’acquisto di un elemento duttile sulla fascia destra. E il francese Aïmen Moueffek, 20 anni, laterale destro del Saint Etienne, risponde a questi requisiti, visto che grazie alla sua velocità e alla sua tecnica è stato utilizzato anche in ruoli di centrocampo. Spostiamoci, allora, a sinistra. In sostituzione dell’algerino Ghoulam prende quota la candidatura dello svedese Gabriel Gudmundsson, 21 anni, esterno sinistro del Groningen. Non manca, però, la soluzione più collaudata, quella di Federico Dimarco, 23 anni, del Verona ma di proprietà dell’Inter: se Conte lo libera"