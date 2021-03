Moueffek-Napoli, il calciatore gradirebbe la destinazione: prossimi mesi decisivi, la situazione [ESCLUSIVA]

Ultime calciomercato Napoli. Aimen Moueffek, terzino destro franco-marocchino del Saint-Etienne, è entrato nel mirino del Napoli. Al momento non esiste ancora nessuna trattativa ufficiale, ma il classe 2001 è stato segnalato agli scout partenopei.

Moueffek Napoli

Moueffek-Napoli, le ultime

Come riferito nel corso della trasmissione "CalcioNapoli24Live" c'è una apertura del ragazzo - 20 anni ad aprile - che preferirebbe di gran lunga il campionato italiano ed il Napoli alla Premier League. Al momento per l'esterno ci sono forti interessamenti soprattutto dalla Liga e dalla Ligue 1, con diverse squadre che guardano con attenzione la situazione contrattuale del giovane terzino.

Fonti vicine all'entourage riferiscono che il ragazzo si sentirebbe pronto per un'avventura azzurra e più in generale italiana. Il calciatore ha il contratto in scadenza tra un anno, i prossimi mesi saranno indicativi sul suo futuro.

