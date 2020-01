Gaucci, il figlio: "Papà contro il sistema, rifiutò anche l'offerta di ADL: fu fatto fuori, così si è preso il Napoli!"

Ultimissime calcio Napoli, Riccardo Gaucci figlio dell'ex presidente del Perugia Calcio Luciano, ha rilasciato una lunga intervista al collega Bruno Majorano de Il Mattino. Tanti retroscena raccontati, tra cui il rapporto con Rino Gattuso che scappò di notte dal ritiro per firmare coi Rangers alla presidenza del club azzurro 'strappata' al padre a sua detta

Gaucci presidente Napoli, perchè sfumò tutto

Il crac della gestione Gaucci: oggi che fine ha fatto suo padre Luciano?

"Papà è ritornato nella Repubblica Domenicana per motivi di salute. Tornando a quegli anni l’errore è stato commesso da lui: quando fai parte di un sistema e poi ti ci metti contro, quello stesso sistema ti fa fuori".

Cosa intende?

"A un certo punto papà pensava di essere intoccabile, si è messo contro delle persone che comandavano in Italia e non gliel’hanno permesso. Purtroppo è il nostro grande rammarico, avesse volato basso saremmo ancora lì"

Oggi c’è Napoli-Perugia, sarebbe potuta essere anche la sua partita visto che suo padre fu a un passo dalla presidenza del club azzurro nel 2004 contestualmente al fallimento: poi cosa andò storto?

"Con la mia famiglia siamo stati davvero vicino al Napoli. Non me ne sono mai occupato personalmente ma papà diceva sempre che era tutto per fatto".

E poi? «De Laurentiis fece un’offerta a papà,ma lui non accettò. Così mio padre fu fatto fuori e De Laurentiis si è preso il Napoli. Per me è stato un peccato perché avremmo potuto unire le forze. A chi non piacerebbe oggi far parte del Napoli? Peraltro con le conoscenze che ho maturato in questi anni sarei pronto a tornare di corsa in un club italiano».