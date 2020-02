"Formisano pezzo di me**a", murales degli ultras contro la SSC Napoli per il caro biglietti [FOTOGALLERY]

Il prezzo dei biglietti per la super sfida contro il Barcellona di Champions League ha fatto tanto discutere i tifosi del Napoli che son rimasti sconvolti dalla posizione della società. In questi giorni all'esterno dello Stadio San Paolo è apparsa una scritta su un muro: "Formisano pezzo di me**a". Preso di mira il dirigente azzurro che pochi giorni fa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per motivare la scelta di questi prezzi esorbitanti.

"Bisogna sempre guardare lo scenario, guardare quello che fa il Napoli in un determinato periodo di tempo. Se si guardano le singole gare si rischia di esprimere giudizi falsati. Intanto noi quando abbiamo giocato con il Real Madrid abbiamo avuto gli stessi prezzi, abbiamo giocato contro una delle più blasonate squadre europee e abbiamo avuto una fascia di prezzi che sono gli stessi. C'è una differenza che noi potemmo offrire una tariffa economica per chi comprava prima e scometteva sul Napoli visto che giocavamo prima a Madrid e poi al San Paolo", queste le parole di Formisano sul prezzo dei biglietti per Napoli-Barcellona.

Clicca in allegato per visualizzare la foto