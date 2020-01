SSC Napoli, Formisano: "Prezzi biglietti Barcellona stessi del Real di tre anni fa, premiati gli abbonati: sconti in Coppa Italia"

Ultimissime calcio Napoli - Alessandro Formisano, Head of Operation e Sales & Marketing della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Prezzi biglietti Napoli-Barcellona, la replica del club

"Bisogna sempre guardare lo scenario, guardare quello che fa il Napoli in un determinato periodo di tempo. Se si guardano le singole gare si rischia di esprimere giudizi falsati. Intanto noi quando abbiamo giocato con il Real Madrid abbiamo avuto gli stessi prezzi, abbiamo giocato contro una delle più blasonate squadre europee e abbiamo avuto una fascia di prezzi che sono gli stessi. C'è una differenza che noi potemmo offrire una tariffa economica per chi comprava prima e scometteva sul Napoli visto che giocavamo prima a Madrid e poi al San Paolo. Quest'anno non è stata possibile perché noi dal 6 gennaio al 26 gennaio in venti giorni abbiamo giocato in casa cinque volte con Inter, Fiorentina, Perugia, Lazio e Juventus: già vendere cinque gare dove dentro ci sono tre big in venti giorni è mortificante visto che è difficile da vendere, il club per far sì che lo stadio sia pieno fa comunque una politica dei prezzi contenuta. Noi abbiamo fatto un'unica fase di vendita per la gara con il Barcellona. Gli abbonati sono fidelzzati e hanno un diritto di prelazione e gli dà la possibilità di non fare file per comprare per primi i biglietti".

Napoli-Inter, semifinale di Coppa Italia: curve a 5 euro

"Nessuno pensi di intestarsi la paternità di quello che io dico, nel senso che il Napoli ha fatto questo da sempre. Pubblicheremo non appena avremo certezza della data della gara Napoli-Inter, quindi stiamo aspettando la Lega. Pubblicheremo quando sapremo la data e l'ora della gara ma i prezzi della partita di semifinale d'andata di Coppa Italia per tutti gli abbonati saranno gli stessi applicati per Napoli-Lazio. Per coloro che sono abbonati potranno acquistare le curve a 5 euro, distinti a 10 euro, tribuna Nisida a 10 euro e Posillipo a 14 euro. Noi il 21 gennaio abbiamo giocato con la Lazio, chi era abbonato ha acquistato la curva a 5 euro, compreprà il Barcellona a 70 me lo auguro e l'Inter a 5. Un tifoso abbbonato ha avuto la possiblità di vedere la Lazio e avrà la possibilità di vedere un ottavco di finale di Champions e una semifinale di Coppa Italia con un costo medio del biglietto di 26,66 euro". "Noi stiamo semplicemente premiando gli abbonati, in occasione della sfida con la Lazio abbiamo dato uno sconto anche ai non abbonati per vedere la partita con la Juventus. E faremo lo stesso anche per la semifinale con l'Inter".

Sulle scuole allo stadio

"Scuole allo stadio? Noi credo che già nove anni fa abbiamo aperto al San Paolo una Tribuna Family che la caratteristica di avere una serie di accessi facilitati. Noi quest'anno nei distinti inferiori abbiamo deciso di dare una capienza agli Under 14. Questa scelta è partita dalla prima gara di campionato, noi abbiamo raggiunto un accordo con la Direzione Regionale Scolastica da luglio. In quel settore non si può comprare il biglietto, neanche con il Barcellona. Il Napoli all'inizio della stagione ha deciso di fare una politica di responsabilità sociale: per tutte le partite di questa stagione. Stiamo parlando di 6600 posti per i bambini, in Italia solo Cagliari e Inter lo fanno".