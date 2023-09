Formazioni ufficiali Bologna-Napoli: rossoblu col 4-3-3, Garcia lancia Natan e Raspadori dal 1'

Formazioni ufficiali Bologna-Napoli. Siamo in attesa delle scelte di Thiago Motta da una parte e Rudi Garcia dall'altra. Per gli azzurri si attende il debutto dal primo minuto di Natan e c'è da capire chi vincerà il ballottaggio in attacco per la fascia destra. A breve avremo tutte le indicazioni del caso.

Formazioni ufficiali Bologna Napoli