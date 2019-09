ECA, smentite sulla candidatura di De Laurentiis: non presenterà domanda per il consiglio d'amministrazione

Notizie calcio Napoli - In relazione alla presunta candidatura di Aurelio De Laurentiis per il consiglio d’amministrazione dell’Eca, in rappresentanza dell’Italia, arrivano smentite da fonti interne alla stessa European Club Association. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il numero uno della SSC Napoli, che attualmente ricopre il ruolo di chairman del Marketing and Communication Working Group, non avrebbe presentato alcuna candidatura.

Eca, candidatura De Laurentis-Zhang

La notizia emersa in mattinata, infatti, parlava di una sfida a distanza tra il patron della Filmauro ed il presidente dell’Inter, Steven Zhang. Solo uno di questi sarebbe potuto essere eletto nell’assemblea di domani. Ma, stando a quanto riferiscono dall’ECA, da Napoli non sarebbe arrivata alcuna candidatura di De Laurentiis. Il consiglio di amministrazione che sarà eletto domani resterà in carica fino al 2023, ed a rappresentare l’Italia nel Board ci sarà, per il momento, solo il numero uno del club nerazzurro.

©Riproduzione riservata