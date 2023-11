"Dovete dare tutti di più!", Garcia e quel déjà vu empolese

Non deve essere il massimo per Rudi Garcia leggere, praticamente ogni minuto da quando è arrivato a Napoli, di essere a rischio esonero. Sembra quasi che ogni passo falso debba necessariamente portare al ribaltone in panchina come se la colpa fosse solo ed esclusivamente della guida tecnica. Stamattina alcuni quotidiani hanno evidenziato come il match di domani contro l'Empoli possa essere davvero decisivo per il destino dell'allenatore francese che, proprio con la compagine toscana ha un precedente piuttosto turbolento.

Nei due anni e mezzo di Roma, il punto più basso della gestione Garcia si ebbe proprio in un match casalingo contro l'Empoli allenato all'epoca da Maurizio Sarri. E' il 31 gennaio 2015 ed i giallorossi, dominati per lunghi tratti dagli empolesi all'Olimpico, riescono a pareggiare i conti grazie a Maicon. Al termine dell'incontro, allo stadio Olimpico esplode la contestazione con fischi e cori all'indirizzo del tecnico. Un clima pesante acuito dal fatto che la Roma era a secco di vittorie dal 30 novembre. Garcia, si legge su un articolo pubblicato all'epoca dall'Ansa, ebbe un confronto con la squadra a Trigoria in cui pronunciò queste parole: "Dovete dare tutti di più, stiamo attraversando un momento delicato dal quale però sono sicuro usciremo presto".

Guardando il precedente, ci sono alcune analogie con il momento attuale che l'allenatore sta vivendo a Napoli proprio alla viglia del match contro l'Empoli del suo ex vice in giallorosso Andreazzoli. L'ultimo successo al Maradona degli azzurri risale allo scorso 27 settembre (4-1 all'Udinese). Praticamente quasi due mesi come accadde in quel 'famoso' Roma-Empoli. Garcia deve dunque vincere domani per una moltitudine di fattori ma anche per scongiurare un fastidioso déjà vu empolese.

