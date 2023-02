"Difficile rivedere una squadra così forte in tempi stretti": 8 mesi dopo al Picco va rifatta la foto di gruppo

Sembra essere passata un'era da quel Spezia-Napoli 0-3 dell'ultima giornata di serie A 2021-22. Otto mesi fa, per la precisione il 22 maggio 2022, gli azzurri chiusero il campionato battendo i liguri. Quella partita, al di là degli scontri gravi avvenuti dentro e fuori lo stadio Picco tra le due tifoserie, passò alla cronaca per molti come l'ultimo Napoli competitivo della storia dell'era De Laurentiis. Un concetto, ribadito anche da illustri giornalisti che sui social che scrissero chiaramente che sarebbe stato difficile rivedere un Napoli così forte in tempi stretti. Quel clima d'incertezza, ed anche paura, esplose poi inevitabilmente qualche settimana dopo con striscioni, proteste ed il partito degli A16 con tanto di hashtag #iononfinanzioDeLaurentiis.

Dal triplice fischio finale del Picco sembrava che non potesse più esistere un Napoli senza Insigne, Ospina, Koulibaly, Ghoulam, Fabian Ruiz, Mertens, Petagna, Ounas e Malcuit. Come se al mondo esistessero solo loro per rendere una squadra competitiva, fresca e soprattutto nuovamente affamata di vittorie. Otto mesi dopo quella paura, per molti certezza di ridimensionamento, si è trasformata magicamente in consapevolezza di essere forti e soprattutto di avere una società (non doveva dimostrarlo questa estate perchè ne ha dato prova nel tempo) che sa quello che fa e non si fa influenzare in alcun modo dall'ambiente esterno sulle scelte strategiche. D'altronde se Giuntoli avesse voluto ascoltare i vari opinionisti, i maestri di mercato social, il Napoli oggi navigherebbe in un anonimo centro classifica.

Dallo Spezia allo Spezia, il Napoli ha saputo cambiare pelle. Spalletti, anche lui inizialmente poco simpatico alla tifoseria che oggi invece gli farebbe una statua, ha dimostrato a Napoli ed all'Italia intera come si possa essere protagonisti lo stesso con una squadra più giovane e meno costosa grazie al lavoro ed alle idee di chi a quasi 63 anni ha la voglia di un allenatore appena uscito da Coverciano. In otto mesi il Napoli ha smentito tutti. Più veloci di così non si può.



