De Laurentiis ha acquistato un calciatore dal valore inestimabile

Calcio Napoli - Diciamocela tutta, senza che nessuno se la prenda: il tira e molla di Osimhen rischia di fare ombra ad altre splendide cose che si stanno ammirando in quel di Dimaro. Per carità, a scanso di equivoci, il futuro di VO9 è importante e va continuamente aggiornato con notizie ed indiscrezioni, ma non parlare solo ed esclusivamente di lui non è un bene. C'è una squadra al lavoro, una squadra che insieme ha vinto lo scudetto contro tutto e tutti. E poi c'è il presidente De Laurentiis che ha acquistato il calciatore più forte di tutti, quello che non ha prezzo.

De Laurentiis

Lo scorso anno, di questi tempi, c'era chi raccontava favolette sul conto del presidente. Storie di fantasia, magari De Laurentiis le ha raccolte per farci un film o magari un libro il cui ricavato potrebbe andare in beneficenza. Oggi invece è tutto clamorosamente cambiato. De Laurentiis non può lasciare il Rosatti non perchè contestato ma per l'eccessivo affetto anche di chi, senza pudore, vestiva con orgoglio la maglietta con la scritta "A-16". Quando parliamo di calciatore dal valore inestimabile acquistato dal presidente ci riferiamo alla fiducia strappata anche al tifoso più scettico. Riuscire ad avere dalla sua parte, finalmente, tutta la tifoseria è una cosa che non ha valore. Neanche uno scudetto oppure una Champions ha lo stesso peso di sentirsi pienamente amati dal proprio popolo. C'è poi una frase chiave del presidente che già adesso andrebbe memorizzata.

Il giorno della presentazione ufficiale delle maglie 2023/24, De Laurentiis disse: "Ai tifosi sono dedicate queste due nuove maglie. Noi ci proveremo sempre, ma se ci state vicini anche nei momenti difficili noi sentiremo meno questo peso e riusciremo negli anni a mantenere alta l'immagine del Napoli e di Napoli. Tutti uniti per un'unica missione: essere veri supporter della città di Napoli e della Campania". Un messaggio come a dire lo scudetto sia occasione per unirci e sfidare tutti.

Dunque va bene Osimhen, il rinnovo e tutte le operazioni in entrata ed uscita. Chi deciderà di restare sarà ben lieto di farlo così come chi andrà via verrà ringraziato per aver regalato un sogno atteso da 33 anni. Lo scudetto ha un valore importante, storico e va difeso come cita lo slogan della campagna abbonamenti. La fiducia però vale più di qualsiasi cartellino o plusvalenza.

