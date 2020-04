Coronavirus, la ditta SAMA sullo stato del prato del San Paolo: "La manutenzione ordinaria prosegue, nessun trattamento speciale sul terreno. Su un possibile sopralluogo della Lega..." [ESCLUSIVA]

Ultimissime Napoli - Nell'incertezza sulla ripresa del campionato, c'è anche un aspetto che molti stanno trascurando: quello relativo al prato dello stadio San Paolo. L'ultima gara si è giocata il 29 febbraio, Napoli-Torino 2-1 (19' Manolas, 82' Di Lorenzo, 91' Edera). Dopo quel match la serie A si è totalmente fermata per l'emergenza Covid-19. L'impianto di Fuorigrotta è costantemente sotto osservazione da chi ne detiene la manutenzione. La nostra redazione, in merito alle condizioni del manto verde dello stadio, ha contattato Salvatore Marrone, proprietario della ditta SAMA che si occupa della conservazione del buono stato del terreno di gioco:

"Anche con lo stop forzato per l'emergenza Coronavirus, non ci siamo mai fermati per quanto riguarda il trattamento del prato. A prescindere se si riprenderà l'attività agonistica o meno, la mia ditta sta provvedendo a fare l'ordinaria manutenzione prevista: mica abbandoniamo tutto (ride, ndr). Non è previsto nessun trattamento speciale o particolare in questo periodo particolare in cui nessuno ha calpestato l'erba del San Paolo. Un sopralluogo dell'agronomo della Lega Calcio in caso di ripresa del campionato? E' una domanda alla quale non so risponderle. Di queste cose se ne occupa la SSC Napoli".