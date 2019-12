Contratto De Laurentiis-Ancelotti e la dittatura social: quando una prassi formale diventa notizia

Ultimissime calcio Napoli - Dopo avergli dato del pensionato, adesso a Carlo Ancelotti gli si imputa anche la mancanza di dignità. Motivo? Cedere le credenziali del suo account e sito ufficiale alla SSC Napoli. I colleghi de "Il Fatto Quotidiano" hanno illustrato in maniera dettagliata tutti gli obblighi contrattuali che intercorrono tra Carlo Ancelotti e la società capitanata da Aurelio De Laurentiis. Tra questi ci sarebbe la seguente voce in merito ai social del tecnico:

"Il Club ha il diritto di accedere al sito Internet e/o alla/e piattaforma/e 'social' (e/o alle relative pagine e/o account) dell'Allenatore, INSERENDO ESPRESSE COMUNICAZIONI ANCHE A NOME DELL 'ALLENATORE , il quale con la sottoscrizione del presente Contratto dà espresso mandato al club ad effettuare tali inserimenti impegnandosi a fornire al club le chiavi di accesso (sito, account, ecc.)".

Un obbligo contrattuale che può sembrare, per chi non mastica diritto, una vera e propria dittatura da parte di De Laurentiis verso l' allenatore.

Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti

Non è un mistero che i contratti firmati da allenatori e calciatori del Napoli siano molto articolati e prevedano un vasto campo di situazioni giuridiche dalle quali discendono obblighi o penali da pagare. Ancelotti, così come altri calciatori in organico, hanno siti ufficiali (per lo più collegati ad agenzie che li rappresentano) nei quali si riportano aggiornamenti quasi quotidiani. Il Napoli, come ogni società professionistica, nell'accordo contrattuale fa inserire a tutti i tesserati il loro sito di riferimento specificando inequivocabilmente, gli obblighi e le sanzioni nel caso in cui chi gestisce quel portale ufficiale contravvenga alle disposizioni previste. Anche se è formalmente scritto, il Napoli non ha mai chiesto password dei portali di allenatore e calciatori. De Laurentiis, o chi per lui, effettua un controllo formale sui media appartenenti ad Ancelotti e squadra senza dare ordini 'dittatoriali'. Anche Benitez aveva un suo portale e firmò più o meno la stessa postilla contrattuale, ma il Napoli non ha mai preteso le credenziali. Insomma anche la prassi fa notizia...

