Conte e gli acquisti a parametro zero: due top mondiali nell'elenco storico | FOCUS

Con l’arrivo di Antonio Conte, il Napoli sta cambiando strategia anche di mercato. Da molte settimane si leggono nomi di calciatori svincolati accostati al club del presidente De Laurentiis il quale - anche per motivi legati a commissioni o bonus alla firma - non è mai stato del tutto propenso al tesseramento di calciatori il cui cartellino è praticamente da ‘riacquistare’ come si dice in gergo calcistico.

Calciomercato Napoli: l'elenco degli svincolati allenati da Conte

La scorsa settimana abbiamo pubblicato un focus (LEGGI QUI) in cui siamo andati ad analizzare lo storico degli svincolati over 30 presi dalla SSC Napoli in tutta l’era De Laurentiis. Da quella analisi, è venuta fuori una riflessione interessante. La media età dei calciatori senza contratti acquistati da De Laurentiis è di 32 anni, ma c’è dell’altro. In pratica il Napoli, finora, ha preso svincolati o solo per emergenza o perché dettati da un’espressa volontà del tecnico di quella annata. In quest’ultimo caso, i contratti sono stati al massimo biennali.

Ma quanti svincolati ha avuto Antonio Conte dalla Juventus in poi? I dati ci dicono che dal 2011/12 fino al 2022/23, l’allenatore del Napoli ha di fatto allenato 10 calciatori senza contratto. Nel primo anno di Juventus ebbe a disposizione Ziegler, Pazienza e Pirlo (colpo top). La stagione successiva Rubinho e Pogba (colpo top). Nel terzo anno invece Llorente. Nel biennio al Chelsea, l’unico acquisto a parametro zero fu Caballero. Stessa cosa all’Inter dove fu preso Godin. Nell’anno e mezzo al Tottenham furono invece due i colpi svincolati; Perisic e Forster. Chissà se la lista si allungherà anche nell’esperienza napoletana magari con Spinazzola e Hermoso.