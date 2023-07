Gazzetta - De Laurentiis ha offerto contratto pluriennale a Massara: la reazione del DS

Calcio Napoli - Il Napoli ha fatto una proposta a Massara per dargli il ruolo di direttore sportivo si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Massara è stato invitato alla Filmauro dove ha conosciuto di persona De Laurentiis che, insieme a Chiavelli, si legge sul quotidiano, gli avrebbe sottoposto un contratto pluriennale.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport su Massara:

"Massara è stato invitato alla Filmauro, sede legale anche del Napoli, da Aurelio De Laurentiis, che gli ha prospettato l’ipotesi di ereditare il vuoto lasciato in società da Cristiano Giuntoli. Il Napoli, infatti, è alla ricerca di un nuovo d.s. dopo aver pensato inizialmente di poter fare a meno di una figura così delicata all’interno di una società di calcio. Massara ha le caratteristiche giuste per il club azzurro ed è uno che ama scoprire in anticipo i talenti emergenti. Il Napoli gli ha proposto un accordo pluriennale e il d.s. si è preso del tempo per valutare l’offerta".