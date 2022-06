Radio Kiss Kiss - Bernardeschi-Napoli, affare saltato: ecco cosa aveva chiesto. Sarà un altro l'acquisto

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calciomercato Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco cosa dice Valter De Maggio:

"Ho chiamato Giuntoli invitandolo in onda, troppe voci. Non escludo puntata di oggi o al più tardi domani possa intervenire. Noi vi avevamo raccontato interesse forte su Bernardeschi, mi sono arrivati tanti pareri negativi, l'avevamo certificata quella trattativa che ora potrebbe essere tramontata. Da quello che mi risulta è saltato tutto. Il calciatore aveva chiesto garanzie tecniche, non c'è mai stata un'offerta. Bernardeschi non arriverà al Napoli. A me risulta arriverà Deulofeu se va via Politano"