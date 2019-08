Sembra essere nato un asse sempre più collaudato tra Roma e Juventus sul calciomercato. Ci ironizza su Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano che scrive così sul proprio profilo Twitter:

"In attesa di farsi carico di Higuain accollandosi un ingaggio lunare e riscattandolo per 36 milioni, la Roma si conferma infermiera personale della Juventus: tutto pronto per il prestito oneroso di Rugani con obbligo di riscatto a 25 milioni. Sì badròne!".