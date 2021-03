Ultime calcio - Scrive su Twitter Paolo Ziliani:

"Ma gli juventini che strepitano per il rinvio di Inter-Sassuolo per focolaio Covid sono gli stessi che non hanno detto bah al rinvio per comodità di Juventus-Napoli? Chiedo per ingannare il tempo in attesa che la Procura FJGC decida di occuparsi del caso Suarez".