Roma, Zalewski choc con amici: "Guarda Mourinho, stasera pippiamo!" [VIDEO]

Roma, Zalewski choc! Il giovane calciatore 19enne della Roma entrato nel giro della prima squadra con il portoghese José Mourinho è finito nel mirino della critica. Video choc di Zalewski con alcuni amici.

Roma, Zalewski choc: amici prendono in giro Mourinho

«Guarda Mourinho, stasera pippiamo» Queste le parole degli amici di Nicola Zalewski, 19enne talento della Roma e pupillo di Mourinho, che in un filmato pubblicato su Instagram con alcuni amici (pare essere ad una festa) urlano: «Abbiamo pippato José».

Serata di svago con gli amici che potrebbe costar caro a Zalewski con la Roma che ancora non ha preso posizione riguardo il giovane talento giallorosso. Un video con protagonista l’esterno ex Primavera, due presenze in stagione e pupillo di José Mourinho che lo ha elogiato pubblicamente e ha usato parole molto toccanti per lui in occasione della recentissima scomparsa del papà del ragazzo, è diventato rapidamente virale sui social network. Nel filmato pubblicato su Instagram si vede il calciatore giallorosso in compagnia di alcuni amici che, rivolgendosi proprio a Mourinho, dicono: «Stasera pippiamo, Josè, stiamo a fa schifo, abbiamo pippato».

