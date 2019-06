Nel finale di stagione tra i protagonisti del Napoli c'è stato senza ombra di dubbio Amin Younes, che è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante ed a convincere sia Carlo Ancelotti che tutta la tifoseria azzurra. Il talento tedesco nelle ultime settimane non ha smesso di allenarsi in vista della prossima stagione come testimoniato dal suo post su Instagram:

"Se resti pronto non hai bisogno di prepararti!".

Clicca sul video in allegato