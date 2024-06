X° Memorial Pino Daniele: musica, sport, solidarietà e accoglienza: i dettagli

Ultime notizie - Ci sono stati momenti cosi? difficile per tutti, pero? si sta pian piano riscoprendo una condizione di vita naturale, stiamo imparando a prenderci cura di noi stessi e allo stesso tempo cerchiamo di aiutare il piu? possibile il prossimo. L'idea di questa nostra continuità nasce dal profondo desiderio di poter almeno in qualche modo poter essere vicino, almeno con lo sport, con le parole e la musica, poter regalare questa giornata di spensieratezza e vicinanza.

X Memorial Pino Daniele

In ricordo del cantautore e chitarrista italiano Giuseppe Daniele, detto Pino, scomparso prematuramente per un attacco cardiaco il 4 gennaio 2015, Club Napoli Milano 'Il Tranviere' organizza un torneo amatoriale di calcio inserito nel circuito FIGC. Il torneo e? rivolto prevalentemente ai bambini anno 2014 con le societa? ASD Lombarde e alle associazioni e si svolgera? nella giornata di domenica 16 Giugno 2024 dalle ore 14.00 alle ore 21.00 presso il Centro Sportivo Comunale Via Magnaghi N° 40 27022, Casorate Primo (PV).

Sara? cosi? articolato:

Torneo 8 societa? partecipanti di scuola calcio con anno dagli atleti dal 2011 agli anni 2018; 8 gironi da 4 squadre.