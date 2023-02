Volantino Curva B: "Porta una bandiera azzurra contro la Cremonese", l'iniziativa | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Una chiamata alle armi, quella della Curva B contro la scaramanzia ma anche volta a colorare e aumentare la carica e il sostegno ai calciatori durante Napoli-Cremonese.

Sì, perché gli ultras della Curva B stanno facendo circolare un volantino per un'iniziativa in vista del match allo stadio Maradona di domani sera:

"Tutto il mondo guarda la nostra scaramanzia, ma non è detto che la nostra curva non vada colorata dalle nostre bandiere che ogni napoletano di sicuro conserva a casa. Domenica sera porta con te in Curva B, sia nella parte inferiore che in quella superiore, una bandiera grande o piccola che sia, per sventolare e trasmettere il calore ai nostri ragazzi.

Torniamo a casa senza voce e facciamo sentire i nostri cori colmi di gioia ed amore al resto dello stadio trascinando tutti per il nostro grande sogno. Fedayn 1979 - Secco Vive 1991 - Sud 1996".