Ultime calcio - Ai microfoni della Bobo Tv, Christian Vieri ha parlato dell'Europeo dell'Italia, ieri vincente contro la Svizzera:

“L’Italia ha fatto due partite spettacolari, il Belgio ha vinto ma non ha fatto una grande partita con la Danimarca. Il Belgio non ha dominato, se faticano loro vuol dire che partite facili non ce ne sono. Italia voto dieci, due partite meravigliose”.