Vicenza, finto fan club del Napoli truffa circa 100 tifosi azzurri

Un centinaio di tifosi del Napoli nelle scorse settimane si sono iscritti, attraverso internet, ad un neonato club di supporter della squadra di Ancelotti che doveva nascere a Vicenza, come pubblicato su un profilo Facebook. Hanno pagato alcune decine di euro ricaricando una postepay e quindi erano in attesa della tessera e dei gadget, oltre che degli sconti per vedere le partite. In realtà si trattava di una truffa ben orchestrata: il club non esiste, e nessuno ne ha mai chiesto l’affiliazione ufficiale.