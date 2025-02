Verso Lazio-Napoli: Dia ci prova ma è da valutare, attesa per Patric

Il portale LaLazioSiamoNoi.it ci riferisce le ultime notizie della seduta di scarico dopo il giorno di riposo concesso da Baroni. La preparazione per la partita di venerdì contro il Napoli inizierà domani, con la squadra che si allenerà al mattino per i prossimi due giorni (ore 11).

Venerdì, invece, la rifinitura è prevista per le ore 16. La situazione di Dia è ancora da valutare: non sembra esserci grande preoccupazione, come confermato dallo stesso Baroni nel post-partita, anche se il senegalese ha subito una distorsione alla caviglia destra durante la partita contro il Monza.

È stato costretto a uscire nel primo tempo. Oggi, come ieri, non ha fatto esami strumentali, e il suo recupero dipenderà dalle sue sensazioni fino a sabato. In caso di assenza, le alternative sono Pedro e Dele-Bashiru.

Restano fuori Hysaj, Patric e Vecino: il difensore e l'uruguaiano sono vicini al rientro, mentre l'albanese è l'unico con possibilità di convocazione per il match contro il Napoli. Per Vecino, invece, si procederà con la massima cautela a causa di una ricaduta muscolare avvenuta a dicembre.