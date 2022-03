Verona Napoli Serie A sta per cominciare. Alle ore 15 allo stadio Bentegodi va in scena la 29 esima giornata del campionato di calcio italiano e per l'occasione centinaia di tifosi napoletani e Ultras Napoli sono accorsi a Verona per sostenere la squadra in trasferta. immagini live dalla città veneta con i tifosi del Napoli.

Guarda il video qui sotto!

Il video è stato pubblicato dalla pagina Twitter 'Museo di Emozioni Napoli'