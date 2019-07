Veretout in attesa di conoscere il suo futuro: l'obiettivo del Napoli parte per il ritiro della Fiorentina [FOTO]

Ultime mercato Napoli - Jordan Veretout è uno degli obiettivi principali del Napoli per quanto riguarda gli arrivi in mediana: il centrocampista della Fiorentina ha messo gli azzurri in cima alla lista delle preferenze ma, al momento, il Milan sembra aver mosso i passi maggiormente concreti per il giocatore.

Jordan Veretout

Veretout-Napoli, il giocatore in ritiro con la Fiorentina

In attesa di conoscere il suo futuro, Veretout oggi è partito per il ritiro di Moena con i viola: catturato dai colleghi di FirenzeViola, il centrocampista è apparso molto pensieroso mentre si preparava per la partenza: è indubbio che il classe '93 sia in trepidante attesa da Napoli di possibili sviluppi sulla trattativa. Il tempo inizia a stringere, Veretout aspetta gli azzurri ma il pressing del Milan potrebbe cambiare presto le carte in tavola.

