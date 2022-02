Venezia-Napoli, i padroni di casa preparano la bolgia: in regalo 4.000 bandierine per i tifosi e cerimonia per i giocatori

Ultime notizie calcio Napoli - Una domenica certamente speciale per il Venezia, che domani accoglierà allo stadio Penzo il Napoli, con il fischio d'inizio previsto per le ore 19.00. In ragione di ciò la società ha organizzato alcune iniziative proprio per caricare ancora di più, se è possibile l'ambiente.

Venezia-Napoli, i veneti prepara la bolgia

Stando a quanto raccontato dai colleghi di Tuttoveneziasport.it, saranno distribuite 4000 bandierine nei settori distinti, curva nord local e tribuna per colorare lo stadio di arancioneroverde. Sempre domani, all'arrivo della squadra, in una breve cerimonia verranno innalzate sui pennoni del Penzo, alla presenza di tutti i giocatori del Venezia, le bandiere di ogni loro nazione di provenienza.