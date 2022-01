“Valutazione troppo bassa”, Cristiano Ronaldo blocca sui social Transfermarkt

Notizie calcio - Cristiano Ronaldo ha bloccato sui social il sito Transfermarkt. Motivo? Per l'attaccante, la valutazione del cartellino è troppo bassa. A spiegare questa particolare storia è Il Giornale

"Tutto è nato da una formazione composta in base ai migliori undici giocatori in mano a Jorge Mendes (…). Una volta stilata, non è stato possibile però taggarlo in squadra perché il portoghese aveva bloccato l’account ufficiale di Transfermarkt. Delirio di onnipotenza o fastidio insopportabile? Questione di valutazioni. Troppo bassa, stando al diretto interessato. Dal sito hanno spiegato: «Non era contento del valore di mercato, da 35 milioni di euro, attribuitogli dal nostro algoritmo. Ci ha contattato direttamente sui social, gli abbiamo risposto che viene tenuta in considerazione anche l’età e nonostante tutto era comunque il numero uno in quella fascia dai 33 anni in su. Ci ha risposto con delle faccine e poi ci ha bloccato»".