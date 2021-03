Vaccino AstraZeneca, l'Aifa sospende la somministrazione in tutta Italia!

Ultime notizie - Agenzia italiana del Farmaco ha deciso di sospendere temporaneamente la sospensione del vaccino AstraZeneca in tutta Italia "in via del tutto precauzionale". Come spiega l'Aifa, si tratta di una decisione presa in linea con quanto fatto da altri Paesi europei e sono inoltre in corso degli accertamenti ulteriori per capirne di più. Aggiunge, inoltre, che "valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione». Inoltre, l’agenzia del farmaco «renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose". Come raccontato da Open, su disposizione della Procura di Biella i carabinieri del Nas stanno procedendo al sequestro delle dosi del lotto incriminato (ABV5811) presso tutti gli hub italiani di distribuzione e i centri di vaccinazione.

Vaccino Astrazeneca