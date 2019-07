Universiadi, sold out per la cerimonia d'apertura

Il Comitato Organizzatore della 30^ Summer Universiade informa che per la Cerimonia di apertura prevista il 3 luglio, alle ore 21 allo Stadio San Paolo, i settori disponibili sono tutti esauriti.

Per ragioni di sicurezza, non sarà autorizzata l’entrata allo stadio senza ticket, intero o ridotto. I bambini under 10, sprovvisti di biglietto, non potranno purtroppo accedere alla manifestazione, anche se accompagnati da adulti in possesso di regolare biglietto.

Si precisa inoltre che i posti riservati ai disabili, gestiti da UNITALSI, sono disponibili fino ad esaurimento, in base alla capienza dell’impianto.

I cancelli dello Stadio San Paolo saranno aperti dalle ore 18.00 per agevolare il flusso degli ingressi.