Spezia Napoli, nuovi scontri con la Polizia nel post-partita! | VIDEO

Ultimissime notizie, nuovi scontri dopo Spezia-Napoli. Già durante la partita i tifosi del Napoli nel settore ospiti sono entrati in contatto con i tifosi spezzini nel settore adiacente, richiedendo l'intervento massiccio della polizia e degli stessi calciatori in campo per calmare gli animi e consentire di giocare la partita. Anche nel post-partita a La Spezia si sono verificati nuovi scontri con protagonisti gli ultras napoletani in trasferta.

Ultras Napoli a La Spezia

Spezia Napoli, scontri anche nel post partita

Guarda il video in allegato. Nei pressi di Via XV Giugno a La Spezia, nella zona del parcheggio dello stadio Picco, si sono verificati nuovi scontri nel post partita di Spezia Napoli. Con ogni probabilità, all'uscita dallo stadio dopo il fischio finale, gli ultras di Napoli e Spezia hanno tentato di regolare i conti dopo quanto accaduto nel primo tempo: un enorme dispiegamento di forze dell'ordine in tenuta anti-sommossa ha cercato di evitare scontri tra le due tifoserie in un clima di violenza e tensione.

Alla fine si sono verificati scontri tra ultras del Napoli e Polizia, come dimostra il video in allegato.