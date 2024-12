Una delegazione di ultras Napoli era presente ieri a Plovdiv, in Bulgaria, per sostenere la tifoseria gemellata del Lokomotiv Plovdiv nel derby contro il Botev Plovdiv perso 0-1 in casa.

Quello tra Napoli e Lokomotiv Plovdiv è un gemellaggio di lunga data e anche i tifosi bulgari nel corso degli anni sono stati spesso ospiti dei napoletani in Curva A. Un gemellaggio così saldo che il gruppo ultras di Plovdiv nato nel 1995 ha preso il nome di "Napoletani Ultras Plovdiv".