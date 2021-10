Ultras Juve, scontri con la Polizia a Torino: arrestato un tifoso

Notizie - Ultras Juve, scontri con la Polizia e un arresto. Tensioni tra tifosi della Juventus e polizia fuori dallo stadio Olimpico Grande Torino dove sta per cominciare il derby della Mole. Un gruppo di bianconeri, che protestano per l'obbligo del Green pass e quindi resteranno fuori dalla stadio, ha cercato di venire a contatto con i tifosi del Toro. La polizia ha evitato lo scontro tra le due tifoserie; a quel punto, i sostenitori bianconeri hanno lanciato alcuni oggetti contro gli agenti. Uno, in particolare, ha scagliato contro un funzionario una bici elettrica. Fermato verrà arrestato.