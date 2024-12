Ultime notizie Serie A - Alla vigilia di Lazio-Napoli, i biancocelesti sono partiti poco fa da Roma Termini, direzione stazione centrale di Napoli Garibaldi per la super sfida di domani sera allo stadio Maradona. E a caricare la squadra biancoceleste, c'erano gli ultras. Striscione, cori, fumogeni e tanto sostegno per la squadra in partenza per Napoli, nelle immagini riprese da Castellanos e dalla Lazio.

Ecco il video: