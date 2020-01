Repubblica - Coppa Italia fondamentale per il Napoli, domani arriva il Perugia: spazio a Lozano ed Elmas

Ultimissime notizie calcio Napoli. Il Napoli domani nuovamente in campo per la sfida di Coppa Italia contro il Perugia di Serse Cosmi. Questa competizione non è da sottovalutare perché potrebbe rappresentare la scorciatoia per l'Europa. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Prima però c’è la sfida di domani con il Perugia in Coppa Italia, che rischia di diventare per gli azzurri la strada maestra per non uscire dopo dieci anni dall’Europa. Il terzo torneo stagionale non potrà essere snobbato, insomma, anche se potrebbe offrire un'occasione di riscatto a Lozano, Elmas e Meret, che spera di riprendersi il suo posto tra i pali. Ai tanti problemi si è aggiunto pure il rebus del portiere: pane per i denti di Ringhio.