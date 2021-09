Ultimissime formazioni Leicester-Napoli, Sky - Non ce la fa Zielinski, non ci sarà l'esordio di Zanoli: Malcuit e Elmas dal 1' [FOTO]

Ultimissime formazioni Leicester-Napoli - Quando mancano poche ore all'esordio in Europa League della SSC Napoli di Luciano Spalletti, la redazione di Sky Sport ne dà le ultime di formazione.

Formazione Leicester-Napoli di Spalletti: out Zielinski

In particolare, ecco le scelte di Luciano Spalletti per Leicester-Napoli con la formazione che dovrebbe scendere in campo 'orfana' di Piotr Zielinski che ha mezz'ora e non di più nelle gambe. Come riportato dall'inviato Sky, Massimo Ugolini, sono queste le scelte definitive di Spalletti:

"Leicester-Napoli? C'è qualche novità di formazione, con Malcuit sull'out di destra con Di Lorenzo che scivola a sinistra. Rrahmani sarà al fianco di Koulibaly, nessuna novità a centrocampo con Anguissa e Fabian Ruiz. Ma c'è una novità importante: ha mezz'ora nelle gambe Zielinski che ha ancora qualche problema. Per questo ci sarà Elmas dietro Osimhen e Lozano e Insigne sugli esterni".

Probabile formazione Leicester Napoli