SSC Napoli, report allenamento: personalizzato per Ghoulam, Tonelli e Mario Rui hanno svolto parte del lavoro col gruppo e parte differenziato

Ultime calcio Napoli. Dopo la gara di Milano il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di Anfield contro il Liverpool per la quinta giornata di Champions League in programma mercoledì (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi. Lavoro di scarico per coloro che hanno giocato a San Siro dall'inizio. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, hanno svolto riscaldamento a secco, poi torello e seduta tecnica di posizionamento. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla ed esercitazioni al tiro. Allenamento personalizzato per Ghoulam. Tonelli e Mario Rui hanno svolto parte del lavoro col gruppo e parte differenziato.