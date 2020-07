Ultimatum del Barcellona ad Arthur: o rientra domani o il club aprirà una procedura disciplinare

Ultimissime notizie calcio Napoli - Non è certo una annata facile quella che sta vivendo il Barcellona. Oggi infatti c'è stato il ritorno al centro sportivo per i calciatori per i controlli anti Covid ed Arthur Melo, centrocampista brasiliano acquistato di recente dalla Juventus nell'ambito dello scambio con Pjanic, ha deciso di non presentarsi e di restare in Brasile. I catalani, però, gli hanno prontamente presentato un ultimatum: se il giocatore non si presenterà domani al centro sportivo, la dirigenza aprirà una procedura disciplinare nei suoi confronti. A riportare la notizia è RAC1.