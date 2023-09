ULTIM'ORA - Terremoto Napoli, nuova scossa ai Campi Flegrei: epicentro e magnitudo

Ultime notizie - Torna a tremare la terra a Napoli con un'altra scossa di terremoto chesi è avvertita stamattina alle ore 11:02, ancora una volta nell'area dei Campi Flegrei. Tantissimi i commenti di residenti spaventati via social, fra Facebook e Twitter.

Terremoto Napoli ai Campi Flegrei: magnitudo ed epicentro

Come sempre INGV racconta i dettagli del terremoto a Napoli di stamattina ai Campi Flegrei:

Un terremoto di magnitudo Md 3.0 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 22-09-2023 09:02:00 (UTC) 30 minuti, 10 secondi fa

22-09-2023 11:02:00 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8290, 14.1420 ad una profondità di 1 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

Terremoto Campi Flegrei

La scossa di terremoto di oggi, venerdì 22 settembre, è stata distintamente avvertita tra Pozzuoli e l'area Ovest di Napoli, tra Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta, ma anche a Quarto e Bacoli. La scossa è stata di magnitudo 3, come comunicato dall'Ingv. In tanti hanno riferito sui social di aver avvertito la scossa in maniera molto forte, dal momento che l'evento sismico è stato molto superficiale. Al terremoto delle 11.01 hanno fatto seguito altre sei scosse, tutte a una profondità molto esigua.