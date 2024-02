Ultim'ora Sky: Osimhen salta Napoli-Genoa, slitta ancora il rientro!

Ultim'ora: Osimhen salta Napoli-Genoa? Novità da Sky Sport, potrebbe slittare ancora il rientro di Victor Osimhen a Napoli dopo il lungo impegno in Nazionale per la Coppa d'Africa. Sabato pomeriggio c'è Napoli-Genoa allo stadio Maradona ma secondo quanto riporta adesso Sky Osimhen dovrebbe rientrare in Italia tra venerdì e sabato.

Quando torna Osimhen?

Quando torna Osimhen? Dunque, se confermato, difficilmente Osimhen sarà pronto per scendere in campo al Maradona già sabato. Osimhen potrebbe addirittura arrivare a Napoli il giorno stesso e, in quel caso, la sua assenza sarebbe praticamente certa. Se le cose stessero così, Osimhen tornerà a disposizione di Mazzarri solo in vista della partita di mercoledì in Champions contro il Barcellona.

Intanto oggi in Nigeria Osimhen è stato premiato dal presidente nigeriano con una medaglia al valore, un riconoscimento in denaro e addirittura un appezzamento di terra in Nigeria.