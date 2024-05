Finito l'incontro Gasperini-Atalanta, Sky: prosegue domani! Il Napoli non aspetta e accelera per Conte

Ultime notizie SSC Napoli - Arrivano aggiornamenti dalla redazione di Sky Sport sull'incontro Gasperini-Percassi per il futuro dell'allenatore dell'Atalanta. E non solo.

Perché si parla anche del futuro della panchina del Napoli che aspetta la decisione di Gasperini ma mantiene "calde" le piste Conte-Pioli. Ne parla in una ultim'ora via X il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio:

E sul suo portale, ha aggiunto:

"Nella giornata di oggi venerdì 24 maggio, Gasperini ha avuto un primo colloquio con l'Atalanta riguardo il futuro. Questo continuerà poi nella giornata di sabato. Intanto il Napoli tiene viva la pista Antonio Conte in primis e subito dopo quella di Pioli.

Il Napoli, comunque, non vuole aspettare solamente Gasperini e la decisione per un allenatore non tarderà ad arrivare. Per questo la pista Conte è molto viva, subito dopo c'è Stefano Pioli che ora si è liberato dal Milan e può quindi approfondire al meglio il discorso. Gli azzurri infatti non vogliono aspettare la decisione di un candidato solo (seppur forte) e lavorano quindi contemporaneamente per l'altra prima scelta che è Antonio Conte".