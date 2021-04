Ultim'ora: la Regione Campania torna in Zona arancione dopo Pasqua

Ultimissime notizie: oggi La Repubblica annuncia i cambi di colore delle Regioni italiane dopo le feste di Pasqua e anticipa che la Regione Campania passerà in Zona Arancione. Sarà dunque l'unica Regione a subire un cambio di colore, mentre il nuovo decreto impedisce ancora di ritornare in zona gialla fino a fine aprile.

Domani la Cabina di regia dell'Istituto superiore di Sanità e del Ministero della Salute valuteranno i dati dell'epidemia di coronavirus nelle diverse Regioni italiane e stabiliranno quali delle Regioni avranno diritto ad un cambio di colore, dalla Zona rossa alla Zona arancione e viceversa. Non è ancora possibile, invece, tornare in zona gialla, secondo le disposizioni del governo Draghi.

Campania in Zona Arancione

Intanto è certo che la Campania anche venerdì avrà numeri da arancione, e quindi passerà in quel colore. Sarà l’unica regione a spostarsi nella settimana dopo Pasqua. Sabato, domenica e lunedì prossimo, come noto, tutto il Paese sarà zona rossa per le festività pasquali. Spetterà comunque ai tecnici della Cabina di regia analizzare domani i dati di tutte le Regioni e decide quali debbano spostarsi.

In Campania si registra, inoltre, un notevole abbassamento dell'età media dei contagi, mentre solo il 4,3% è stato completamente vaccinato: tutti i dati.