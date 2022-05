UFFICIALE - Zerbin è negli 8 integrati nel gruppo principale: ha convinto Mancini

Ultimissime - Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha convocato, ad integrazione della lista già ufficializzata lunedì scorso, un ulteriore gruppo di 8 calciatori che domani raggiungeranno il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Alessio Zerbin

Zerbin resta in Nazionale

In 6 hanno conquistato la chiamata dopo le sessioni di allenamento riservate a calciatori di interesse nazionale svoltesi tra martedì e giovedì: si tratta del difensore Federico Gatti (Frosinone), dei centrocampisti Salvatore Esposito (Spal) e Samuele Ricci (Torino), degli attaccanti Matteo Cancellieri (Verona), Wilfried Gnonto (Zurigo), Alessio Zerbin (Frosinone). Con loro, sono stati convocati il difensore Giorgio Scalvini (Atalanta) e il centrocampista Tommaso Pobega (Torino). Il gruppo di 47 Azzurri raggiungerà appunto domani il CTF dove resterà fino al 31 maggio, giorno della partenza per Londra dove il 1° giugno è in programma la Finalissima Italia – Argentina (Wembley, ore 20.45). Prima della partenza, il CT diramerà il 30 maggio una lista di convocati che dal 2 giugno si ritroveranno a Coverciano in vista dell’inizio della UEFA Nations League 2022-23.