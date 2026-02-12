UFFICIALE - Verona-Napoli, definita data e orario del match della 27° giornata di Serie A
Notizie 12:37
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La Lega Serie A ha diramato date e orari della 27° giornata del campionato di Serie A.
Venerdì 27 febbraio
- 20:45 | Parma – Cagliari
Sabato 28 febbraio
- 15:00 | Como – Lecce
- 18:00 | Verona – Napoli
- 20:45 | Inter – Genoa
Domenica 1 marzo
- 12:30 | Cremonese – Milan
- 15:00 | Sassuolo – Atalanta
- 18:00 | Torino – Lazio
- 20:45 | Roma – Juventus
Lunedì 2 marzo
- 18:30 | Pisa – Bologna
- 20:45 | Udinese – Fiorentina
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