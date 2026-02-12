UFFICIALE - Verona-Napoli, definita data e orario del match della 27° giornata di Serie A

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UFFICIALE - Verona-Napoli, definita data e orario del match della 27° giornata di Serie A
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Autore Redazione Giornalista
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La Lega Serie A ha diramato date e orari della 27° giornata del campionato di Serie A.

Venerdì 27 febbraio

  • 20:45 | Parma – Cagliari

Sabato 28 febbraio

  • 15:00 | Como – Lecce
  • 18:00 | Verona – Napoli
  • 20:45 | Inter – Genoa

Domenica 1 marzo

  • 12:30 | Cremonese – Milan
  • 15:00 | Sassuolo – Atalanta
  • 18:00 | Torino – Lazio
  • 20:45 | Roma – Juventus

Lunedì 2 marzo

  • 18:30 | Pisa – Bologna
  • 20:45 | Udinese – Fiorentina

 

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