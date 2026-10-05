UFFICIALE - Tegola Frosinone: salta il Napoli, infortunio in nazionale
Salta Napoli-Frosinone: tegola per i laziali
Ultimissime Serie A - Piove sul bagnato in casa Frosinone in vista dei prossimi della trasferta di Napoli. Dopo lo stop di Antonio Raimondo, l'infermeria dei ciociari torna ad affollarsi con l'infortunio di Daniel Birligea in nazionale condizionando ancora il reparto offensivo della squadra laziale.
Birligea salta Napoli-Frosinone
Ecco il comunicato ufficiale del Frosinone per il 26enne k.o. in Polonia-Romania 6-2:
Frosinone Calcio comunica che il calciatore Daniel Birligea, a seguito dell’infortunio riportato con la Nazionale, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione del vasto intermedio del quadricipite sinistro, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.
Considerata la natura dell'infortunio, i tempi di recupero per rivedere il calciatore a disposizione si attesteranno realisticamente tra le 3 e le 6 settimane, a seconda che la diagnosi strumentale confermi una lesione di primo o di secondo grado.
Dovesse trattarsi del caso meno severo, servirebbero comunque circa 20 giorni. Un'assenza pesante che priva la squadra di una soluzione fondamentale nelle rotazioni d'attacco proprio in un momento cruciale del calendario.