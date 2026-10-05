UFFICIALE - Tegola Frosinone: salta il Napoli, infortunio in nazionale

Ultimissime Serie A - Piove sul bagnato in casa Frosinone in vista dei prossimi della trasferta di Napoli. Dopo lo stop di Antonio Raimondo, l'infermeria dei ciociari torna ad affollarsi con l'infortunio di Daniel Birligea in nazionale condizionando ancora il reparto offensivo della squadra laziale.

Ecco il comunicato ufficiale del Frosinone per il 26enne k.o. in Polonia-Romania 6-2:

Frosinone Calcio comunica che il calciatore Daniel Birligea, a seguito dell’infortunio riportato con la Nazionale, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione del vasto intermedio del quadricipite sinistro, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.