Ultime calcio - Dejan Kulusevski è risultato positivo al Covid-19. L’annuncio in conferenza stampa da parte del medico della nazionale svedese. Per il centrocampista della Juventus, dunque, sarà molto difficile partecipare all’Europeo: l’esordio della sua Svezia è previsto per il prossimo 14 giugno, contro la Spagna.