UFFICIALE - Stop alla Ligue 1, arriva l'annuncio del Primo Ministro: "La stagione 2019/20 non riprenderà"

Ultime notizie - Dopo l'Olanda, l'Argentina ed il Belgio, il calcio si ferma anche in Francia. La notizia, che aveva iniziato a fare il giro dei social a livello internazionale già nel primo pomeriggio, è adesso ufficiale grazie all'annuncio del primo ministro Edouard Philippe. Di seguito le sue parole:

"La stagione 2019/20 degli sport professionistici, in particolare il calcio, non potrà riprendere. I principali eventi sportivi, tutti gli eventi che riuniscono più di 5.000 partecipanti e sono quindi oggetto di una dichiarazione in prefettura e che devono essere organizzati con largo anticipo, non potranno essere tenuti prima di settembre".