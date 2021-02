UFFICIALE - SSC Napoli, tutti negativi al Coronavirus i tamponi del gruppo squadra!

Ultimissime notizie calcio Napoli - Come reso noto dal Napoli attraverso i suoi canali social, sono risultati negativi ai tamponi per il Coronavirus tutti i componenti del gruppo squadra del club azzurro. Buone notizie, dunque, in vista della partita di domani contro il Granada, decisiva per il prosieguo dell'avventura in Europa League della banda allenata da Gennaro Gattuso. Di seguito il test del tweet:

