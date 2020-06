UFFICIALE - Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: Malinovskyi non ci sarà in Atalanta-Napoli, una giornata a Kucka e Berni

Ultime notizie calcio Napoli - Il Giudice Sportivo, attraverso il classico comunicato del giorno successivo al turno di campionato, ha reso noto quelle che sono le sue decisioni in merito ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori. Ebbene, salteranno la 29a giornata di Serie A Juraj Kucka del Parma (per lui anche una ammenda da 10mila euro per le proteste all'indirizzo dell'arbitro), Tommaso Berni dell'Inter, Felipe della Spal, Kumbulla del Verona, Malinovskyi dell’Atalanta (che dunque non ci sarà giovedì contro il Napoli), Pellegrini e Veretout della Roma.