UFFICIALE - Rinviata Manchester United-Liverpool dopo l'invasione di campo dei tifosi di casa

La partita tra Manchester United e Liverpool è stata ufficialmente rinviata a causa delle forti proteste dei tifosi dello United contro la famiglia Glazer. La decisione di rinviare l'incontro è stata presa perché non si poteva garantire l'incolumità dei calciatori delle due squaadre.

Manchester United-Liverpool rinviata per le proteste dei tifosi

Prima della partita i tifosi più accesi del Manchester hanno dato vita a una forte e accesa protesta contro la famiglia Glazer, mal sopportata da anni e che aveva dato l'ok alla Superlega. La situazione è stata sempre tutto sommato sotto controllo, anche se è stato impedito in un momento alla squadra di raggiungere l'impianto del Manchester United. Il problema è che molti tifosi, con fumogeni e bandiere, sono riusciti a entrare sul terreno di gioco e solo alle 17.30, all'orario in cui doveva iniziare il derby della Premier League. L'incontro è stato rinviato perché non era possibile garantire la sicurezza dei calciatori di entrambe le squadre, che dovevano disputare una partita chiave per i rispettivi campionati.

La partita tra il Manchester United e il Liverpool è da sempre la più sentita di tutta l'Inghilterra, oltre a essere un derby quest'anno questa partita valeva tanto sia per il Manchester United che per il Liverpool, ma anche per il Manchester City, convitato di pietra. Lo United ha bisogno di tre punti per garantirsi il posto in Champions, mentre i Reds devono vincerle tutte per avere una chance di raggiungere il Chelsea. Il Manchester City invece guardava a quest'incontro perché in caso di successo del Liverpool avrebbe vinto matematicamente lo scudetto.